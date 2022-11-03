В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве и Подмосковье с вечера 3 ноября и до конца выходных объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России. Повышенный уровень погодной опасности связан с образованием гололеда на дорогах.

Период предупреждения — с 21:00 3 ноября до 21:00 6 ноября, местами гололедица. Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

30 октября в Москве и на северо-востоке Московской области в Сергиево-Посадском районе выпал первый снег. Вопреки прогнозам синоптиков, он начался не ночью, а днем. Всего в ночь на 31 октября в столице и окрестностях выпало до 3 см снега.

Травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, что людям, работающим в помещении, зимой необходимо обязательно переобуваться из зимней обуви в более лёгкую сменную, поскольку ноги потеют, а это может привести к грибковой инфекции на пальцах.