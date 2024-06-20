В Москве объявлен предпоследний уровень погодной опасности Гидрометцентр: атмосферный фронт со скоростью 40 км/ч зашел в столичный регион

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В пределы столичного региона с запада со скоростью 40 км/ч вошел опасный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в Г Гидрометцентре РФ. Отмечается, что он несет в Москву сильные осадки с грозами, ветром и вероятностью образования смерчей. Угроза сохранится до 22 часов, объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности.

В настоящее время влияние фронта уже ощущается в западных районах Подмосковья, скорость, с которой движется фронт примерно составляет 40 км/ч, — сказал собеседник агентства.

Как рассказал специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале, 20 июня в Центральную Россию придет чрезвычайно активный холодный атмосферный фронт с волнами, который будет сопровождаться очень сильными ливнями. По его словам, в разгар дня в Москве выпадет до 34–36 мм осадков, что составляет почти половину всей месячной нормы — 47%. Такой объем дождевой влаги соизмерим с водозапасом Плещеева озера — второго по величине водоема Ярославской области.

О непогоде в Москве накануне также предупреждал мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, смерчи могут сформироваться в период с 12:00 до 17:00. Он призвал горожан быть внимательными.