В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве повысили уровень погодной опасности до «оранжевого», сообщили в Гидрометцентре. Синоптики прогнозируют 23 июля повышение температуры до +32 градусов.

Очень высокая температура. Период предупреждения с 12 ч. 23 июля до 18 ч. 23 июля. Местами в Москве ожидается сильная жара — 30–32 °С, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве вводили «желтый» уровень погодной опасности. Он держался до 21 июля из-за возможных гроз и порывистого ветра.

В Гидрометцентре накануне сообщили, что в Москву к наступающим выходным вернется июльская жаркая погода. Температура воздуха прогреется до +26–31 градуса из-за надвигающегося антициклона.