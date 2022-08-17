В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Из-за сильной жары в Москве Гидрометцентр объявил в среду «оранжевый» уровень погодной опасности. Данные были опубликованы на прогностической карте сайта учреждения. Отмечается, что воздух в столице прогреется до 30–32 градусов, а предупреждение действует с 11:00 до 18:00 17 августа.

Уровень интенсивности опасных явлений «оранжевый» — погода опасна, — сказано в сообщении​​​.

В ведомстве также сообщили, что в Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень пожарной опасности, который будет действовать до 20.00 17 августа.

Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Александр Синенков ранее заявил, что жаркая погода в Московском регионе продержится как минимум неделю, температура воздуха будет выше показателей многолетних норм. К концу недели, по прогнозам, на погоду окажет влияние циклон, будет облачно и ожидаются кратковременные грозы.

До четверга включительно температура воздуха ожидается в пределах плюс 27–30 в дневные часы, плюс 15–18 — в ночные. Однако в пятницу, субботу и воскресенье на юго-западе Центрального федерального округа образуется небольшой волновой циклон, облаков будет больше, возможны короткие ливни. Температура воздуха немного понизится, до плюс 25–27 градусов.