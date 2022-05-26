В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

Гроза в Москве / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

На Москву надвигается сильная гроза и ураганный ветер с порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России. В связи с этим в столице и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. В регионе за ночь может выпасть до 60% месячной нормы осадков.

По данным метеорологов, предупреждение о шторме будет действовать с 26 мая до 21:00 следующих суток. При этом дождь в Москве закончится в 05:00, а в области — в 07:00. Отмечается, что местами порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В столичном комплексе городского хозяйства заявили, что коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за возможных ухудшений погоды. По данным ведомства, на регион может обрушиться до 30 мм осадков — это почти 60% месячной нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 26 мая и вплоть до конца месяца москвичей ожидает дождливая погода. По его словам, это связано с потеплением. Он добавил, что 27, 28 и 29 мая дожди будут кратковременными, а воздух разогреется до 20 градусов. В последние дни весны, 30 и 31 мая, столица перешагнет отметку в 20 градусов, заверил Вильфанд.