В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за дождя и ветра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве объявлен «желтый» (высокий) уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Днем в столице ожидается +16–18ºС, местами дожди и сильный ветер до 15 м/с.

Дождь, местами сильный. Период предупреждения — с 14:00 16 сентября до 21:00 16 сентября. Ветер. Период предупреждения — с 11:00 16 сентября до 21:00 16 сентября, — говорится в сообщении.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что бабьего лета в Москве и Московской области в ближайшее время не будет. По его словам, до конца недели температура будет выше нормы примерно на два градуса, но в воскресенье начнутся дожди.

Ранее заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что отопление в жилых домах в Москве начнут включать 18 сентября. Он отметил, что по указанию московского градоначальника Сергея Собянина из-за резкого похолодания на прошлой неделе преждевременно стартовал отопительный сезон в социальных объектах, таких как школы, детские сады и медучреждения.