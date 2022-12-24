В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с ожидаемой сильной гололедицей, передает ТАСС. По прогнозам ведомства, он будет действовать до 21:00 воскресенья, 25 декабря. В данный момент температура воздуха в Москве колеблется в пределах плюс 1 градуса.

Через несколько часов столбик термометра начнет постепенно приближаться к нулю. Коммунальные службы Москвы также предупредили горожан о грядущем похолодании и сильной гололедице.

Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, просим пешеходов быть предельно внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства мэрии Москвы.

Столичный дептранс предупредил водителей о том, что на дорогах в Москве может образоваться гололед, из-за чего движение транспорта будет затруднено.

В городе может образоваться сильный гололед, это будет затруднять движение транспорта, влияя на скорость передвижения, — сообщило ведомство в Telegram-канале.

В дептрансе подчеркнули, что похолодание может начаться после 19:00.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, температура воздуха в ночь на 25 декабря может опуститься до минус 9–11 градусов. В воскресенье днем немного потеплеет — до минус 7 градусов в Москве и до минус 10 градусов — в Подмосковье.

Ранее травматолог-ортопед Данил Бактышев рассказал, что уменьшить вероятность получения травм при падении в гололед можно, не упираясь ладонью во время падения, так как в таком случае на руку приходится высокая нагрузка, из-за чего ее можно сломать. По его словам, руки при падении должны быть сгруппированы и согнуты в локтях под прямым углом, а страховаться, если это необходимо, нужно не одной, а двумя руками.