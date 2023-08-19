В Москве объявили «желтый» уровень опасности Гидрометцентр: в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за жары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за жары, говорится на сайте Гидрометцентра. Предупреждение о жаре будет действовать до 11:00 19 августа. Температура воздуха составит плюс 28–30 градусов.

Также в Гидрометцентре предупредили, что вечером в столичном регионе ожидается гроза с сильным дождем. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются около 21:00, предупреждение будет действовать до 21:00 20 августа.

Как сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к концу следующей недели в Москве ожидается заметное понижение температуры. По его словам, столбик термометра опустится более чем на 10 градусов.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал температурный пик в Москве на конец этой недели. По его словам, август станет самым теплым из всех летних месяцев 2023 года, превышение среднемесячной температуры составит 3,6 градуса.

Ранее кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин предупредил, что климатическое явление Эль-Ниньо — волна теплой воды и воздуха в Тихом океане, возникающая каждые несколько лет — может стать причиной экстремальных погодных явлений. Ученый уточнил, что пик нынешнего феномена должен прийтись на декабрь 2023 года и январь 2024 года. По предварительным прогнозам, сильное влияние Эль-Ниньо окажет на Чили, Перу и Эквадор.