В Москве объявили желтый уровень опасности из-за грозы Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за грозы в среду, 31 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за грозы, которая ожидается в среду, 31 августа, сообщается на сайте организации. Предупреждение будет действовать с десяти утра до восьми вечера.

Местами гроза. Период предупреждения — с 10:00 31 августа до 20:00 31 августа, — следует из прогностической карты.

Кроме того в столице до 11:00 завтрашнего дня сохранится оранжевый уровень опасности из-за высокого риска возникновения пожаров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале сентября прихода бабьего лета ожидать не стоит. Однако, по его словам, этой осенью оно все же ожидается. Он отметил, что в осенний период тепло ненадолго возвращается после холодной и промозглой погоды. Эксперт также напомнил, что в первые дни сентября в Москве резко понизится температура воздуха — днем столбики термометров упадут на 15–18 градусов.

До этого Вильфанд сообщил, что август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю столичных метеонаблюдений. По словам метеоролога, аномальная жара в этом месяце побила рекорд 2010 года. Он объяснил это тем, что во второй половине месяца установился мощный антициклон.