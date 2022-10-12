Экс-кандидата в мэры Москвы объявили в розыск Экс-кандидата в мэры Москвы Балакина объявили в розыск и заочно арестовали

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Кандидата в мэры Москвы на выборах в 2018 году и бывшего председателя совета директоров группы компаний «СУ-155» Михаила Балакина объявили в розыск в рамках уголовного дела о превышении полномочий. Представитель Мещанского суда города Москвы в беседе с ТАСС сообщил, что в отношении бизнесмена и политика была избрана мера пресечения в виде заочного ареста сроком на два месяца.

Балакину Михаилу Дмитриевичу, 1961 года рождения, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до двух месяцев с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции, депортации на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ, — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что решение суда еще не вступило в силу. Оно может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Накануне стало известно, что высокопоставленный сотрудник Росавиации Максим Павлюк арестован за получение взятки в крупном размере. Вместе с ним по делу проходят еще два фигуранта, выступавшие посредниками.

По данным источников, Павлюк возглавляет отдел Высшей квалификационной комиссии (ВКК) Росавиации. Его задержали за получение взятки в размере 1,5 млн рублей. За незаконное вознаграждение он обещал летчикам закрывать глаза на проверки и не аннулировать их пилотские свидетельства. После проведения обыска суд заключил Павлюка под стражу.

Что касается двух других фигурантов, то известны только их имена — Наталья Митина и Андрей Черников. Первая также находится под стражей, а второй отправлен под домашний арест.