В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гидрометцентр России повысил с четверга уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, «оранжевого» уровня. Ожидается холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9–17 градусов ниже нормы. «Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение в столичном регионе будет действовать с 21:00 5 января до 21:00 7 января.

Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9–17 градусов ниже климатической нормы, — говорится на сайте Гидрометцентра.

Центр погоды «Фобос» предупреждал, что на Рождество в Москве ударят сильные морозы. Специалисты отметили, что днем 7 января в столице похолодает до минус 20 градусов. Ночью температура воздуха опустится еще ниже — столбики термометров будут показывать до 30 градусов мороза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к вечеру 1 января воздух в столице прогрелся до плюс 4,3 градуса. Этот день стал самым теплым первым календарным днем с 1973 года, когда столбик термометра в Москве поднялся до плюс 4,2 градуса.