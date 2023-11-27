В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности В Москве из-за снегопада объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском регионе из-за снегопада объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр России. Местами пройдет ледяной дождь, на дорогах возможен сильный гололед. Предупреждение будет действовать до 13:00 27 ноября.

По данным метеорологического центра, в столице также прогнозируется порывистый ветер до 17 м/с. Кроме того, возможно налипание мокрого снега на деревьях и проводах.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве за сутки выпало 35% месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%. За ночь же в столице выпала половина месячной нормы осадков. В Московской области самое большое количество осадков выпало на юге. В Кашире выпало 23 мм снега, или 56% месячной нормы, отметил метеоролог.

Утром 27 ноября сообщалось, что жители ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе Московской области не могут выехать из района на общественном транспорте. Трудности связаны с интенсивным снегопадом и ледяным дождем, а также нечищеными дорогами.

До этого столичный дептранс сообщил, что наземный транспорт, в том числе трамваи, в разных районах Москвы может ходить с задержками из-за ухудшения погоды. Движение затруднено из-за снежной метели, в некоторых местах буксуют грузовики, коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.