В Москве обновили фасады четырех станций МЦД

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фасады четырех городских вокзалов Москвы были обновлены для упрощения ориентирования пассажиров, рассказали в пресс-службе департамента транспортной инфраструктуры российской столицы. По словам представителей ведомства, на фасадах разместили фирменные логотипы, названия станций, а также номера диаметров. При этом подчеркивается, что для подсветки надписей используются экономичные светодиоды.

В пресс-службе дептранса Москвы отметили, что всего было обновлено четыре вокзала: «Аминьевская», «Зеленоград-Крюково», «Минская», а также «Лихоборы». Названия станций были выполнены яркими и крупными буквами, чтобы пассажиры могли заметить их издалека. Отмечается, что ранее аналогичные вывески были установлены на станции метро «Кунцевская», что вызвало положительную реакцию у москвичей.

Мы продолжаем делать поездки в городском транспорте комфортнее по задаче, поставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным, — рассказал глава департамента Максим Ликсутов.

Как сообщалось ранее, правительство Москвы планирует продлить МЦД до Твери, Калуги, Тулы и ряда других крупных городов Центральной России. Кроме того, власти города намерены построить еще три линии метро, которые будут состоять из 40 новых станций.