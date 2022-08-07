В Москве обнаружили тело одного из рабочих, упавших в люк

Фото: АГН «Москва»

В районе улицы Марьинский Парк в Москве нашли тело одного из рабочих, ранее 7 августа провалившихся в канализационный люк, передает Telegram-канал «Москва 24». Сообщалось, что в столичном районе Люблино 14 рабочих провалились в коллекторный колодец.

В районе улицы Марьинский Парк нашли тело одного из рабочих. Прокуратура Москвы проводит проверку исполнения требований об охране труда и технике безопасности, — передает канал.

Инцидент произошел днем 7 августа. Рабочие проводили ремонтные работы в коллекторе. В результате подъема уровня воды они оказались заблокированными в колодце. Шестеро рабочих смогли выбраться самостоятельно, за спасение остальных взялись сотрудники МЧС.

Отмечалось, что троих провалившихся в люк до сих пор не нашли. Спасатели продолжают обследовать канализационные шахты. Особое внимание уделяется месту слива воды в Москва-реку. По одной из версий, пострадавших могло унести течением.

Причиной произошедшего являются сверхинтенсивные осадки, заявили в комплексе городского хозяйства Москвы. Именно обильный дождь поднял уровень воды в колодце, в который смыло рабочих.