В Москве обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями SHOT: тело мужчины с ножевыми ранениями нашли на улице Сталеваров в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что на улице Сталеваров в Москве обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. По данным канала, погибшему было 35 лет.

Мужчина до этого выпивал со знакомым в квартире дома на 11-м этаже. Знакомый в пьяном угаре нанес ему 11 ножевых ранений, уточняет канал. По его сведениям, предположительно, после смертельных ударов он сбросил мужчину с балкона.

SHOT рассказал, что подозреваемого в убийстве позже нашли в неадекватном состоянии в квартире, в которой весь пол был залит кровью.

На месте работают экстренные службы. Проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве суд заключил под стражу 16-летнего Аскарали Очилдиева, который ударом ногой отправил в нокаут мужчину в парке Горького. Он пробудет в СИЗО два месяца, до 18 сентября. Об избрании данной меры пресечения ходатайствовала столичная прокуратура. На подростка заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. Полиция задержала еще троих подростков, которые были вместе с Очилдиевым в парке.