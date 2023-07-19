Пенсионер нашел беспилотник в московском лесу Mash: житель Зеленограда нашел беспилотник в лесу

Фото: МО Украины

Житель Зеленограда обнаружил беспилотник в лесу, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, сейчас дрон изучают оперативные службы и саперы.

Беспилотник был найден в 17-м микрорайоне Зеленограда, его обнаружил 82-летний местный житель. Полутораметровый дрон обладает четырьмя винтами и двухметровым размахом крыльев.

Ранее Mash сообщал о беспилотнике, который засекли в небе над секретной воинской частью, где располагается ракетная бригада, прикрывающая Калининградскую область от нападения с моря. По данным канала, информацию о БПЛА передали полицейским, они устанавливают примерное место взлета, а также организаторов полета. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

До этого Mash сообщал, что неизвестный беспилотник вел съемку воинской части ВДВ в Омске. По данным канала, это произошло в час ночи 18 июля, дрон мог записывать на камеру ночную тренировку десантных войск, сейчас устанавливается, откуда аппарат был запущен и кто является его оператором. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.