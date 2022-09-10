В Москве найдена мертвой 14-летняя девочка

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В столичном районе Южное Бутово обнаружен труп 14-летней девочки, сообщает MK.RU. По данным издания, школьница могла покончить с собой, накануне она поссорилась с матерью.

Тело девочки было найдено 10 сентября в 01:20 на улице Изюмская. Характер полученных травм указывает на то, что она могла покончить с собой. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

Ранее в лесу на окраине села Прохоровка Ростовской области было обнаружено тело 14-летней школьницы, пропавшей несколько дней назад. В региональном СК отметили, что на теле девочки присутствуют следы насильственной смерти. Вскоре полиция задержала 34-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он участвует в оперативных мероприятиях следствия.

До этого в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области в лесу обнаружили тело 15-летней школьницы. Тело было найдено в районе Восточный недалеко от стоков. Школьница не оставила никаких записок. Проводится проверка по факту гибели подростка.