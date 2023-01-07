Соцсети сообщили об обледенении Останкинской башни в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Останкинская телебашня в Москве покрылась сильным инеем из-за сильных морозов в ночь на Рождество. Фотографии опубликовали Telegram-каналы. Синоптики зафиксировали в столице самую холодную ночь с начала зимы, к шести утра 7 января столбик термометра опустился до минус 23,4 градуса, а на некоторых метеостанциях — до минус 24,8 градуса.

На фотографиях, опубликованных в интернете, можно увидеть покрывшийся льдом шпиль Останкинской телебашни.

Telegram-канал «Что там в Москве» показал обледеневшие входные двери московской подземки.

7 января в столичном регионе прогнозируется до минус 20–22 градусов, 8 января — до минус 14–16 градусов. Осадков не ожидается.

В Москве два дня подряд фиксируется самая холодная ночь с начала зимы. Так, к шести утра 7 января столбик термометра опустился до минус 23,4 градуса, а на некоторых метеостанциях — до минус 24,8 градуса. В Подмосковье температура достигла отметки в минус 30 градусов. Так, на севере региона, в Талдоме, минимальная температура воздуха составила минус 29,4 градуса.