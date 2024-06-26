В Москве незаконно получили 1 млрд рублей при «продаже» сельхозтехники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что 12 жителей столичного региона были задержаны под подозрением в совершении фиктивных продаж сельскохозяйственной техники на сумму более 1 млрд рублей. Как отметила Волк, сотрудники УБК МВД России совместно с УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве провели операцию по задержанию мошенников.

Согласно версии следствия, группа злоумышленников в течение нескольких лет создавала онлайн-платформы, на которых от лица юридических и физических лиц предлагались сделки по приобретению сельскохозяйственной техники по существенно заниженным ценам. После заключения договора и внесения предоплаты потерпевшие прекращали получать какую-либо обратную связь, а обязательства по поставке обманным путем не выполнялись.

По словам Волк, ущерб от деятельности обвиняемый оценивается в более чем 1 млрд рублей, причем фигуранты могут быть причастны к совершению нескольких сотен случаев мошенничества. Сейчас задержанным предъявлено обвинение по 21 эпизоду преступлений по статье УК РФ «Мошенничество».