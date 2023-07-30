В Москве несколько улиц перекроют из-за проведения велогонки В Москве 30 июля перекроют несколько улиц из-за проведения велогонки La Strada

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение на ряде улиц в Москве 30 июля ограничат, чтобы провести велогонку La Strada, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram. По его данным, последнее ограничение действует до 21:00 на уже закрытой для движения улице Крылатской.

В дептрансе рассказали, что также закроют движение на улице Нижние Мневники, Народного Ополчения и на Карамышевском мосту (с 7:00 до 14:00), на улице Мневники и на Звенигородском шоссе от улицы Мневники до улицы 1905 года (с 7:30 до 14:30) и на улице 1905 года (с 7:30 до 15:00).

С 7:30 начнут закрываться для проезда набережные Москвы. Так, до середины дня не будет возможности для проезда по Смоленской и Краснопресненской набережным (с 7:30 до 15:30), по Ростовской, Саввинской, Лужнецкой и Новодевичьей набережным (с 7:30 до 16:00), по Котельнической, Гончарной, Краснохолмской набережным (с 8:00 до 12:00), по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережным и по Малому Устьинскому мосту (с 8:00 до 12:30).

Кроме того, 30 июля в столице с 00:01 в местах временных ограничений до окончания мероприятия временно недоступна парковка. Автомобилистам советуют выбирать альтернативные маршруты.

Ранее власти Москвы временно перекрывали несколько центральных улиц для проезда автомобилей 2 июля. Тогда это было вызвано проведением парада ретротранспорта. Ограничения коснулись участка Бульварного кольца от станции метро «Чистые пруды» до станции «Новокузнецкая», а также нескольких прилегающих улиц.