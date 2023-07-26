Москвич ударил отверткой мужчину в детской больнице Baza: задержан москвич, ударивший мужчину отверткой в детской больнице

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В Москве 25 июля мужчина ворвался в Областную детскую травматолого-ортопедическую больницу в Сокольниках и нанес удар отверткой посетителю, сообщает Telegram-канал Baza. Пострадавший в тот день привел в стационар сына.

Незадолго до нападения пострадавший зашел в кабинет врача, после туда забежал мужчина с отверткой в руках. Без слов он набросился на мужчину и нанес несколько ударов инструментом. При этом из его одежды выпали молоток и нож. Нападавшего заперли в отдельном кабинете, но он смог сбежать через окно до приезда полиции.

Охрана не смогла оперативно отреагировать на происшествие. Позже полиция задержала нападавшего. Пострадавший от госпитализации отказался.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина приставил к горлу 60-летней женщины ключи в парадной дома, когда она спускалась по лестнице. Злоумышленника задержали и приковали наручниками к забору возле дома. Пенсионерке вызвали скорую помощь. Женщина не получила серьезных травм.

До этого в Санкт-Петербурге судимый мужчина выстрелил из окна дома в женщину-дворника. Пострадавшую госпитализировали с проникающим ранением. Злоумышленника оперативно задержали сотрудники полиции. У него изъяли пистолет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.