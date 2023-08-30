В Москве на аттракционы в парке не пустили ребенка-инвалида В Москве на аттракционы в «Острове мечты» не пустили ребенка с синдромом Дауна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном парке развлечений «Остров мечты» не пустили на карусель подростка с синдромом Дауна, сообщает АГН «Москва». Сотрудники объяснили это должностными инструкциями, добавив, что такой запрет не является дискриминацией.

Важно учесть, что запрет на пользование аттракционами в виду медицинских ограничений или соображений безопасности не является дискриминацией, а ответственность за здоровье гостей несет именно парк развлечений, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудники парка развлечений действовали в соответствии с должностным регламентом и руководствовались соображениями безопасности. Также они утверждают, что предварительно, еще до приобретения гостями билетов, ознакомили их «под роспись» с информацией о наличии ограничений.

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