В Москве не обнаружили снежных блох Специалист по мониторингу Кунафин: весной просыпаются многие насекомые

Представители столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды не нашли в Москве снежных блох, рассказал «Москве 24» начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента Азамат Кунафин. По его словам, многие насекомые просыпаются с приходом теплых температур. Накануне появилась информация, что тысячи снежных блох были замечены в Подмосковье.

С наступлением теплой погоды в Москве просыпаются многие представители животного мира. Например, из беспозвоночных уже выявлены многоцветницы черно-желтые, крапивницы, лимонницы, жужелицы, божьи коровки, мухи, пауки-волки, — отметил специалист.

Вспышку популяции какого-либо вида насекомых пока что не прогнозируют, добавил специалист.

Ранее министр экологии Тихон Фирсов рассказал, что снежные блохи могут образовывать большие скопления на снегу, когда температура воздуха повышается, но еще не доходит до 12 градусов тепла.

Также эпидемиолог Евгений Артеменко предупредил, что в апреле начнется сезон клещей, он продлится по сентябрь. Специалист уточнил, что активная фаза в жизни членистоногих начинается, когда появляются первые проталины. Чаще всего люди активно обращаются в медучреждения из-за укусов членистоногих во время майских праздников и в середине сентября.