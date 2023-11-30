В Москве не могут спасти кошку, застрявшую в шахте жилого дома В Москве УК дома не выдает разрешение на спасение застрявшей в шахте кошки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В районе Зябликово на юго-востоке Москвы второй день подряд пытаются спасти застрявшую в шахте кошку, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Жильцы дома 4к5 на улице Мусы Джалиля рассказали журналистам, что обращались за помощью в МЧС и службу «112», но спасатели не могут ничего сделать без разрешения от управляющей компании из-за технических сложностей. Канал опубликовал видео с места происшествия, на котором слышно, как застрявшее животное громко мяукает.

Уже почти неделю она орет, голос кота уже хриплый, служба спасения «112» ничего не может сделать без представителя или разрешения от УК дома. Заявки в управляющей компании игнорируют и ничего не предпринимают. Соседи говорили, что ранее приезжали спасатели и зоозащитники, но по факту проблему не решили, — рассказали собеседники канала.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в поселке Метлино табун лошадей провалился под лед на озере Кожакуль. Спасатели от места происшествия прорубили тропу длиной 150 метров, также в спасательной операции использовались топоры и ломы. Сохранить жизнь удалось лишь двум из шести животных. Лошади быстро ослабли из-за холода, пока спасатели с помощью бензопил делали тропу к берегу.