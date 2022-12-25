В Москве нашли труп мужчины в сгоревшем автомобиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Труп мужчины нашли утром 25 декабря в сгоревшем автомобиле на юго-востоке Москвы, сообщает MK.RU. Кроссовер Renault Duster загорелся в 06:15 на улице Некрасовская Юго-Восточного административного округа.

В ходе тушения пожара на переднем пассажирском сиденье нашли тело. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. По одной из версий, мужчину убили, а автомобиль подожгли для сокрытия следов преступления.

Ранее в Волгограде на парковке возле жилого дома прогремел взрыв. Погиб трехлетний ребенок, также пострадал мужчина, два автомобиля сгорели полностью, еще два получили повреждения. Причиной инцидента стала утечка газа.

До этого в Якутске под окнами жилого дома взорвался автомобиль. В результате произошедшего никто не погиб. По предварительной версии, в машине взорвался газовый баллон. По словам очевидцев, взрывная волна выбила окна на третьем этаже дома. Инцидент произошел в ночь на 27 ноября в районе ДСК: автомобиль Toyota Noah был накрыт портативным гаражом «Наташа». Пожара после взрыва не произошло, людей на момент инцидента в авто не было.