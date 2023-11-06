В Москве нашли тело работника стройки с ожогами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 3-м проезде Марьиной Рощи обнаружили тело работника стройки с термическими поражениями кожных покровов, сообщила прокуратура Москвы. По информации ведомства, мужчина получил ожоги во время распития спиртных напитков на строительном объекте. В течение трех суток он не обращался за помощью.

Коллега погибшего — работник одной из подрядных организаций, осуществлявшей строительные работы на объекте, пояснил, что в нерабочее время в ходе распития спиртных напитков со своими коллегами погибший получил ожоги различной степени тяжести вследствие неосторожного обращения с огнем. На протяжении трех суток пострадавший не обращался за медицинской помощью, — говорится в сообщении.

В публикации указано, что после того, как самочувствие мужчины ухудшилось, его вывезли за территорию стройки, где вызвали бригаду скорой помощи. Точную причину смерти рабочего предстоит выяснить специалистам. Останкинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели мужчины.

Ранее на севере столицы в Большом Ангарском пруду нашли тело пенсионерки. Следов насильственной смерти обнаружено не было. На время расследования территория вокруг водоема была оцеплена.