В Москве нашли похищенного 12 лет назад ребенка

Фото: Национальный антитеррористический комитет

МВД России

Сотрудники московского МФЦ обратились в полицию после того, как пенсионерка попросила сделать ее 14-летнему внуку Паше российский паспорт. Выяснилось, что мальчик находится в федеральном розыске, так как 12 лет назад его отец выкрал ребенка из семьи и отвез в Минск, пишет KP.RU.

В отдел полиции был доставлен несовершеннолетний Павел К. 2007 года рождения, находящийся в федеральном розыске как без вести пропавший. Разыскное дело на ребенка было начато еще в 2010 году, когда мальчику было всего три года. Тогда в полицию обратилась мать ребенка, заявившая, что одного из ее сыновей-близнецов похитил родной отец, — рассказал источник в правоохранительных органах.

В 2007 году в семье родились два мальчика-близнеца Паша и Миша. У последнего врачи выявили ДЦП, в то время как второй ребенок рос без каких-либо серьезных проблем со здоровьем. После этого отец ушел из семьи, однако продолжал изредка навещать детей, отдавая предпочтение здоровому Паше. В один из дней он взял мальчика на прогулку, а после сообщил его матери, что увозит ребенка в другую страну на несколько месяцев. С тех пор мать не видела сына 12 лет.

Полицейские завели разыскное дело и порекомендовали мне развестись с мужем и лишить его родительских прав через суд. Только тогда, по закону, они могут возбудить уголовное дело и объявить Пашу в федеральный розыск. Так я и поступила, — рассказала она.

Сейчас сотрудники полиции разбираются в этой ситуации. Паша находится на попечении в одном из московских центров помощи семьи, его регулярно навещает мать. Отец ребенка продолжает находиться в Минске.

Ранее пропавший семилетний мальчик, которого искали с 28 сентября, нашёлся живым во Владимирской области. Савелий Роговцев, проживающий в селе Горки Камешковского района, не вернулся домой из школы, его искали почти два месяца.