В Москве нашли расчлененное тело мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расчлененное тело мужчины нашли 20 января в Москве в поселении Сосенском у станции метро Прокшино, сообщает агентство «Москва». На месте обнаружены фрагменты ног, таз и позвоночник. Правоохранительные органы приступили к установлению личности погибшего и обстоятельств смерти.

Примерно в 13:22 20 января <...> обнаружены части тела мужчины, личность которого не установлена: нижние конечности, область таза, позвоночный столб с частичными остатками мышечных отслоений, — рассказал источник.

В селе Урульга Карымского района Забайкальского края ранее обнаружили расчлененный труп 40-летнего мужчины. По данным СУ СКР края, тело нашли в выгребной яме. В убийстве заподозрили знакомого жертвы, с которым тот накануне распивал спиртные напитки. Подозреваемого уже заключили под стражу в изолятор временного содержания, а по изъятым у него вещам будут проведены судебные экспертизы.

Также стало известно, что житель Санкт-Петербурга нашел на улице пакет, в котором лежала отсеченная человеческая голова. Следственный отдел по Красносельскому району города начал доследственную проверку.