Мошенники обокрали главного библиотекаря ГПИБ и убедили бежать от полиции Baza: мошенники убедили библиотекаря ГПИБ прятаться в отелях от полиции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве нашли главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргариту Стручеву, сообщает Telegram-канал Baza. Женщина пропала несколько дней назад. По данным канала, она пряталась по отелям от полиции по требованию мошенников, которым отдала крупную сумму денег.

Как пишет Baza, 65-летняя Стручева стала жертвой мошенников, которые вводили ее в заблуждение с начала октября. За это время она успела взять несколько кредитов в банках и перевести на счета аферистов 9 млн рублей. Более того, находясь под влиянием аферистов, библиотекарь надоумила еще нескольких пенсионеров перевести «на безопасные счета» около 15 млн рублей. Когда женщине передали, что ее разыскивает полиция, мошенники сказали ей спрятаться в гостинице. Они убедили ее в том, что за ней охотятся не стражи правопорядка, а преступники.

Помимо Стручевой, пострадавшими оказались еще четыре пенсионерки. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

О том, что главный библиотекарь ГПИБ пропала, стало известно 19 октября. Сообщалось, что в полицию обратилась ее племянница. Она рассказала, что говорила с тетей 17 октября, тогда она взволнованным голосом просила 5 млн рублей. Позже племяннице с неизвестного номера позвонил мужчина с украинским акцентом, который потребовал данную сумму за сохранение жизни библиотекаря.