В Москве нашли мертвой 12-летнюю девочку На северо-востоке Москвы нашли мертвой 12-летнюю девочку из неблагополучной семьи с пакетом на голове

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На северо-востоке Москвы была обнаружена 12-летняя девочка без сознания с пакетом на голове, сообщает МК.RU. Врачи более часа пытались откачать ребенка, но тщетно. Источник в правоохранительных органах рассказал Lenta.ru, что о насильственной смерти речь не идет — у ребенка передозировка. Данная информация официально не подтверждена.

Отмечается, что школьница украла из супермаркета дезодорант, а также взяла на кассе бесплатный пакет. Затем она надела пакет на голову и надышалась газом.

Девочка жила в неблагополучной семье наркоманов в антисанитарных условиях, где ее с сестрой постоянно избивали. Семья более девяти лет стояла на учете, никаких мер в опеке за эти годы так и не приняли, отмечают СМИ.

Ранее сообщалось, что российский артист Александр Эгерд, более известный как двойник Стаса Михайлова, скончался под Петербургом в результате передозировки наркотиками. На момент смерти ему было 53 года.