В Москве нашли BMW убийцы 25-летнего мотоциклиста SHOT: автомобиль BMW убийцы мотоциклиста нашли брошенным в Москве

Фото: t.me/moscowproc

Автомобиль BMW, на котором вместе с братом скрылся подозреваемый в убийстве 25-летнего мотоциклиста Кирилла в Москве, обнаружили брошенным в столице, сообщает Telegram-канал SHOT. Он также опубликовал фотографии черной машины, стоящей на парковке. По информации канала, беглецы могли сменить транспорт, они продолжают скрываться.

Как уточнил SHOT, автомобиль подозреваемого привезли из Закавказья в 2022 году. На него выписано 60 штрафов на сумму 77 тысяч рублей, которые не были погашены. Большинство из них за превышение скорости. Кроме того, BMW имеет непогашенные штрафы за неправильную парковку на 5 тысяч рублей.

Ранее источник NEWS.ru рассказал, что соседи уже давно конфликтовали с мужчиной, подозреваемым в убийстве мотоциклиста из-за замечания о неправильной парковке. Мигрант далеко не в первый раз ставил машину перед подъездом и игнорировал все замечания в свой адрес. Кроме того, мужчина угрожал жителям дома на Краснодарской улице.

Также ранее СМИ сообщали, что в Москве объявлен план «Перехват» из-за убийства мотоциклиста. Были оповещены все аэропорты и железнодорожные вокзалы, чтобы подозреваемый не смог сбежать из страны. Момент нападения на москвича также попал в поле зрения камеры наблюдения.