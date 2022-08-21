В Москве напали на кандидатку в мундепы, защищавшую лес от вырубки

Фото: vk.com/medvedeva_elena2

Во время акции против вырубки Битцевского леса охранники строителей напали на кандидатку в муниципальные депутаты столичного района Ясенево от КПРФ Елену Медведеву, сообщает портал Activatica. В ходе мероприятия несколько мужчин начали приставать к активистке, дергать ее за волосы и издеваться над ней. Женщина попыталась отбиться, однако один из мужчин все же прорвался к Медведевой, повалив ее на землю. Девушка ударилась затылком, позже ее увезли в больницу.

Охранники строителей напали на активистку, кандидата в муниципальные депутаты района Ясенево Елену Медведеву. Когда Елена сообщила им, что зарегистрирована кандидатом в депутаты, они стали над ней смеяться, один из титушек толкнул и повалил ее на землю. Елену Медведеву увезли в больницу, — пишет портал.

Позже полицейские задержали активиста Павла Наумова, после чего отвезли его в ОВД «Ясенево».

На сайте столичного отделения КПРФ прокомментировали произошедшее, рассказав о «бандитских методах капитализма». По мнению представителей партии, нападавшие применили метод грабежа для борьбы с защитниками леса.

Капитал прибегает к явно бандитским методам оказания давления на противников грабежа и несправедливости, на защитников столичных зеленых насаждений, — сообщили представители КПРФ.

Столичные акции протеста против вырубки природно-исторического парка Битцевский лес начались в ноябре 2021 года. Активисты выступают против проекта, который ведет департамент капитального ремонта Москвы.

Ранее в столице присяжные оправдали бывшего директора частной школы «Русский Гарвард» Василису Маслову, признав ее невиновной в организации убийства жены муниципального депутата Михаила Хананашвили. Женщину отпустили из-под стражи в зале суда.