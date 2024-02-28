Москвича-экстремала наказали за поездку на крыше вагона метро В Москве задержали экстремала за поездку на вагоне электропоезда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция задержала 22-летнего москвича, который забрался на вагон электропоезда и проехал так от станции метро «Сокольники» до станции «Преображенская площадь», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, на молодого человека составили административный протокол о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте.

Внимание полиции привлек ролик, распространившееся в Сети. На видео молодой человек лег на межвагонный переход электропоезда и отправился в путь. Полицейские установили личности нарушителя и задержали его в Восточном административном округе. Молодой человек объяснил свой поступок жаждой экстрима.

В отношении 22-летнего жителя столицы составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 11.17 КоАП РФ, — сообщила Волк.

В начале февраля на Арбатско-Покровской линии метро Москвы не было движения поездов от «Курской» до «Киевской». Причиной коллапса стал инцидент с человеком на путях.

До этого в работе столичного метрополитена произошло два сбоя за пару дней. Интервалы движения поездов были временно увеличены для проверки инфраструктуры. Пассажиры рассказывали, что путь между станциями «Выхино» и «Лермонтовский проспект» у них занял почти полчаса. По какой причине потребовалась проверка инфраструктуры, не уточнялось.