В Москве начнут применять новые технологии для поиска пропавших ДИТ: в Москве начнут использовать квадрокоптеры для поиска пропавших людей

Москва расширит сферу применения квадрокоптеров, их начнут задействовать при поиске пропавших людей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ). Кроме того, их планируется использовать для выявления недочетов в ЖКХ и контроля строительных работ.

Москва начнет использовать квадрокоптеры для выявления недочетов в сфере ЖКХ, мониторинга строительства социально значимых объектов, анализа дорожного трафика и решения других городских задач. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок, контракт будет рассчитан на 16 месяцев, — заявили в департаменте.

Там считают, что применение квадрокоптеров может быть полезно на территориях, где затруднительно добиться полного покрытия стационарными камерами видеонаблюдения. В первую очередь дроны начнут использовать в Троицком и Новомосковском административном округах, где много лесопарковых зон, полей и других открытых пространств.

Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что уже в ближайшем будущем на дорогах страны начнут широко использовать беспилотные автомобили. Говоря о конкретном времени, глава ведомства заявил о сроке в пять — семь лет. При этом Шадаев отметил, что технологии уже готовы.