В Москве начался парад в честь Дня Победы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Парад Победы стартовал на Красной площади в Москве, прямую трансляцию события ведут главные телеканалы страны: Первый канал, «Россия 1», Пятый канал, РЕН ТВ и другие. Как ранее сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, в праздничном шествии участвуют более 9 тысяч человек и 75 единиц военной техники, также заявлена воздушная часть.

Шойгу рассказал, что в состав пешей колонны будут входить полки, батальоны, роты, разделенные по видам и родам войск Вооруженных сил России. Кроме того, в параде примут участие представители суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцы, военнослужащие-женщины, казаки и сводный военный оркестр.

Отдельно по Красной площади пройдут участники СВО. Также в шествии примут участие военнослужащие, получившие медали «Золотая Звезда» Героя России.

Авиашоу, которое отменяли два года подряд, в этом году состоится. 9 мая 2024 года над Красной площадью выступят пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи».

По словам полковника в отставке Виктора Баранца, на мероприятии в основном будет представлена та же военная техника, что и в 2023 году. Вместе с тем предполагается, что определенные новинки все же продемонстрируют публике. Среди них — самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ».

Ожидается, что на параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении — Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов. Также мероприятие посетят президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало, сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков.