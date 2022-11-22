В Москве начался ледяной дождь

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Ледяной дождь начался в Москве. Он наблюдается в центре, на востоке и юго-западе столицы. По словам сотрудника Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, дороги и пешеходные зоны превратятся в сплошное ледяное поле, передает РИА Новости.

Уже сейчас начинаются ледяные дожди при температуре минус три градуса, это будет всё превращаться в сплошное ледяное поле, — сказал синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что в ближайшее время Москву накроют сильные снегопады и ледяные дожди, также в городе ожидается гололед. В связи с этим он призвал максимально внимательно следить за дорогой, причем не только за рулем автомобиля, но и на пешеходных зонах.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о похолодании до 22–29 градусов ниже нуля в отдельных регионах России. В ближайшие три дня температура опустится в Челябинской, Курганской, Свердловской, Архангельской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Коми.