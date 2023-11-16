В Москве начали устанавливать первые российские банкоматы Собянин: в три банка доставили первые банкоматы московских производителей

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Московский производитель начал поставки первых банкоматов собственной разработки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, серийный выпуск оборудования российского производства начался в индустриальном парке «Руднево» в мае 2023 года. Первые банкоматы уже доставили в три банка-партнера.

Московский производитель начал поставлять банкоматы собственной разработки. Первые устройства уже получили три банка-партнера. Еще несколько организаций проводят тестирование, — написал Собянин.

Мэр отметил, что аппараты на 80% состоят из отечественных комплектующих и оснащены своим программным обеспечением. В настоящее время завод производит около 15 тысяч банкоматов в год, в будущем планируется собирать в два раза больше таких аппаратов.

Ранее в правительстве России сообщили, что опытный образец российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет в рамках испытаний. По данным пресс-службы кабмина, испытания отечественного самолета прошли в штатном режиме. Министр промышленности РФ Денис Мантуров подчеркнул, что успешный полет Ил-96-400М продемонстрировал высочайший уровень компетенции российских конструкторов.