В Москве начали ускорять таяние снега В Москве организовали работы по ворошению снега для ускорения его таяния

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве организовали работы по ворошению снега для ускорения его таяния, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Продолжается уборка сугробов с газонов и вывоз снежных валов.

Повсеместно организованы работы по ворошению снега. Это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс, — сказано в публикации.

Кроме того, бригады «Мосводостока» очищают водоприемные колодцы от наледи и снежной шуги. Этот нужно для беспрепятственного пропуска талых вод.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что за прошедшую зиму солнце светило в Москве 94 часа. По ее словам, это составляет 76% от нормы. При этом половина этого времени (50 часов) пришлась на февраль.

До этого в Омске заметили пожилую женщину, чистящую пешеходный переход на улице 50 лет Октября от наледи. Об этом написал житель города в группе «ЧП Омск» во «ВКонтакте». В администрации города не стали опровергать факт уборки женщиной территории, однако заявили, что по указанному адресу уже выехали сотрудники коммунальных служб и провели соответствующие работы, поэтому поощрять инициативную гражданку не планируют.