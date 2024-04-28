В Москве начали штрафовать нарушителей на арендованных самокатах С начала сезона самокатчикам в Москве выписали 15 тысяч штрафов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С начала сезона пользователи аренды электросамокатов получили в общей сложности 15 тысяч штрафов, сообщил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, слова которого публикует столичный дептранс. По его словам, еще семь тысяч аккаунтов были заблокированы.

Штрафы налагаются за нарушения правил безопасного вождения и обслуживания. Блокировка происходит из-за аренды средств несовершеннолетними, системных и грубых нарушений ПДД, — говорится в сообщении.

Ликсутов сообщил, что в столице внимательно следят за соблюдением правил дорожного движения. Инспекторы ГИБДД проводят регулярные проверки, а сотрудники Ситуационного центра ЦОДД постоянно следят за дорожной обстановкой через камеры онлайн круглосуточно. Самыми распространенными нарушениями стали езда на одном электросамокате вдвоем, проезд через пешеходный переход и неправильная парковка.

Пиар-агент компании Whoosh Анастасия Шевченко ранее заявила, что электросамокаты в Москве оснастили укрупненными номерами. По ее словам, такая мера направлена на повышение удобства фиксации нарушений камерами видеонаблюдения.

Ранее в Челябинске суд оштрафовал несовершеннолетнего самокатчика на 500 тысяч рублей за то, что тот сбил пенсионерку. В пользу пострадавшей взыскали компенсацию морального вреда и указанные расходы на лечение.