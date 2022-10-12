В Москве начали продавать карты России с новыми территориями

Фото: Vladimir Godnik/moodboard/Global look Press

В Москве открылась продажа карт России с новыми территориями, передает РИА Новости со ссылкой на Центр картографии. В составе РФ обозначены Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области. Уточняется, что продукция будет печататься штучно или малыми партиями.

Карты России с указанием территорий на основании данных Росреестра. Карта будет печататься штучно, в том числе малыми тиражами, — сказали в Центре.

Ранее художник из Санкт-Петербурга Алексей Сергиенко воссоздал свою знаменитую работу «Путин с щенком» в большем размере с изображением новых территорий России. В оригинале картина размером метр на метр, новая — в два раза больше. Он пояснил, что решил увеличить полотно сообразно росту «масштаба личности» президента РФ, а также увеличению территории страны под его управлением за последние 10 лет.

30 сентября Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.