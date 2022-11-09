В Москве начали допрашивать подозреваемую в убийстве годовалой дочери

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета начали допрашивать женщину, подозреваемую в убийстве годовалой дочери на юге Москвы, сообщает столичное управление СК. Отмечается, что женщина может быть причастна к совершению преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Чертановским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 26-летней жительницы столицы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — пишет пресс-служба ведомства.

Об инциденте стало известно утром 8 ноября, младенец скончался на следующий день. В преступлении против ребенка обвиняется мать девочки, которая после содеянного хотела покончить жизнь самоубийством. Ей помешали сотрудники службы МЧС, которые силой проникли к ней в квартиру после звонка очевидцев. Старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова предположила, что женщина решилась на такой шаг из-за крайне подавленного состояния, вызванного разводом.