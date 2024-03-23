В Москве началась эвакуация людей из ТРЦ «Ривьера»

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве эвакуируют торгово-развлекательный центр «Ривьера», расположенный на Автозаводской улице на юге столицы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, охранники заявили посетителям о необходимости покинуть здание комплекса. При этом, по словам очевидцев, никаких объявлений об эвакуации по громкой связи не прозвучало.

Но никаких объявлений по громкой связи, — сказали очевидцы.

Ранее стало известно о завершении эвакуации пострадавших из подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», где накануне произошел теракт. Вертолеты санитарной авиации, которые были задействованы в транспортировке раненых, вернулись на базы. Машины скорой помощи развезли всех пострадавших по медицинским учреждениям.

МЧС России опубликовало список госпитализированных после теракта в «Крокусе». Перечень составлен на основе последних данных Минздрава, в нем значатся 107 человек. При этом личность некоторых пострадавших пока не установлена.

Минздрав Подмосковья ранее сообщил, что при теракте в концертном зале погибли трое детей. В больницы доставлены пятеро несовершеннолетних. Общее число погибших, согласно информации Telegram-канала Baza, составило 82 человека.