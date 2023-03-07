В Москве на ВДНХ сломалось колесо обозрения Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ остановилось, в кабинах находятся люди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На ВДНХ остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы». Оно не двигается уже более полутора часов. В кабинках находятся люди. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам очевидцев, колесо обозрения резко остановилось и больше не приходило в движение. При этом в кабинках отключили отопление.

Обещают, что нас вытащат. <...> Отопление нам выключили. <...> Ни вверх, ни вниз — очень плотно застряли, — поделилась попавшая в ловушку женщина.

Как рассказали в аттракционе, проблемы возникли в связи с погодными условиями. Колесо обозрения пришлось закрыть.

В настоящее время на место происшествия прибыли оперативные службы. Принимаются меры по эвакуации людей.

Также имеется информация о том, что одному человеку стало плохо, ему понадобилась помощь медиков.

Ранее сообщалось, что шесть человек около 40 минут ждали помощи из-за остановки колеса обозрения в Челябинске. В результате один из посетителей аттракциона обратился к врачам из-за сильного стресса. От госпитализации он отказался.

Также стало известно, что в Центральном парке Волгограда остановилось колесо обозрения вместе с находившимися на нем людьми. В результате происшествия никто не пострадал. Во время остановки в кабинках находились около 24 человек, всех эвакуировали.