В Москве на станции метро «Тимирязевская» нашли подозрительный предмет

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

В Москве в вестибюле станции метро «Тимирязевская» обнаружен бесхозный подозрительный предмет, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Отмечается, что в настоящий момент место огорожено. О том, работает ли станция на вход и выход, источник не сообщает.

На выходе № 3 из метро найден бесхозный подозрительный предмет, — сказал собеседник агентства.

По состоянию на 15:40 кинологи еще не прибыли к месту обнаружения подозрительного предмета.

Утром 28 октября вход на станцию метро «Котельники» на юго-востоке Москвы временно закрыли из-за сбоя на фиолетовой ветке. Также были увеличены интервалы движения поездов и остановлено движение от станции «Котельники» до станции «Жулебино». В столичном департаменте транспорта сообщили, что это было сделано для проверки инфраструктуры, в настоящее время движение осуществляется в соответствии с графиком.

Там также уточнили, что «при малейшем подозрении» работники метрополитена проверяют все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок. В настоящее время проверка завершена, все устройства работают штатно.