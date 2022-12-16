В Москве на станции метро «Красные Ворота» пассажир упал под поезд и погиб

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском метро на станции «Красные Ворота» мужчина упал под поезд и погиб, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. В связи с этим на участке Сокольнической линии от станции «Парк культуры» до станции «Комсомольская» было остановлено движение поездов. Причины произошедшего уточняются.

На станции метро «Красные Ворота» пассажир упал под прибывающий поезд. Мужчина погиб. <...> Движение в сторону станции метро «Комсомольская» остановлено, — рассказал собеседник агентства.

В 17:09 было запущено движение поездов на Сокольнической линии метро, сообщил дептранс Москвы в Telegram. В 17:22 график движения поездов был полностью восстановлен.

14 декабря на Таганско-Краснопресненской линии московского метро на пути упал человек, в связи с чем было остановлено движение поездов от станции метро «Октябрьское Поле» до станции «Спартак». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. О причинах падения и состоянии пассажира не сообщается.

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии произошел технический сбой. В дептрансе отметили, что интервалы движения поездов были увеличены в связи с проверкой одного из составов. Позднее ведомство добавило, что движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и осуществляется по обычному графику. Сбой продлился около 15 минут, других подробностей не сообщалось.