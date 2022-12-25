В Москве на шоссе Энтузиастов произошло смертельное ДТП

Фото: t.me/DtOperativno

Водитель иномарки Hyundai Solaris погиб при столкновении с грузовиком, которое произошло на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщила столичная прокуратура. В Telegram-канале ведомства уточнили, что пассажир легковушки находится в тяжелом состоянии.

По данным прокуратуры, водитель иномарки выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Дептранса Москвы можно увидеть, как грузовик на полном ходу протаранил легковой автомобиль.

Прокуратура Восточного административного округа (ВАО) устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что три человека погибли, еще пятеро, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Нижнем Новгороде. Ребенка доставили в детскую областную больницу областного центра с сотрясением головного мозга.

До этого сообщалось, что под Тюменью столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате четыре человека погибли на месте, еще один пострадал и был доставлен в больницу. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя легковой машины, уснувшего за рулем.