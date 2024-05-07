В Москве усилят контроль водителей такси Дептранс: ГАИ в Москве усилит проверки водителей такси с 9 по 12 мая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инспекторы МАДИ в период с 9 по 12 мая усилят ежедневный контроль водителей такси, их будут проверять в нескольких точках по всей территории Москвы, сообщает столичный дептранс. В случае если водитель такси провалит проверку, то его автомобиль могут временно изъять и отправить на спецстоянку. Как подчеркнули в ведомстве, усиленные проверки делают водителей более ответственными.

Каждый водитель такси должен проходить медосмотр и проводить техконтроль автомобиля перед выездом. Плохое самочувствие за рулем или поломка машины нередко становятся причиной ДТП, — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что с января 2024 года инспекторы проверили более 9 тысяч автомобилей такси.

В апреле московская полиция задержала 46-летнего таксиста, подозреваемого в изнасиловании клиентки. Инцидент произошел 21 апреля в районе Измайлово. Девушка обратилась в правоохранительные органы сразу после надругательства.

До этого такси сбило ребенка на улице Дзержинского в Краснодаре. По предварительным данным, Toyota под управлением 55-летнего водителя на нерегулируемом пешеходном переходе сбила мальчика примерно семи-восьми лет, который перебегал проезжую часть дороги.