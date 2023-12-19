В Москве на голову женщине обрушился снег с крыши

Снег с крыши упал на голову 39-летней женщины на севере Москвы, сообщает РЕН-ТВ. По его информации, пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Как передает издание, происшествие случилось на Отрадном проезде. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Калужской области упавший с крыши частного дома снег придавил семилетнего ребенка. Мальчик гулял во дворе в темное время суток, когда на него упала снежная глыба. Родители не сразу обнаружили сына. Губернатор региона Владислав Шапша рассказал, что бригада скорой помощи прибыла на место трагедии спустя 14 минут, однако врачам не удалось спасти жизнь мальчика.

В Санкт-Петербурге в результате падения ледяных глыб с крыш зданий ранее пострадали четыре человека. Серьезные травмы получил 60-летний мужчина, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом грудины и сотрясение мозга. Еще одной пострадавшей оказалась 54-летняя женщина, на которую глыба льда упала на Васильевском острове. Также травмы получили 18-летний молодой человек и девушка, их госпитализировали.