В Москве на фиолетовой ветке метро произошел сбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Таганско-Краснопресненской линии метро утром 22 ноября произошел технический сбой, сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта. В ведомстве отметили, что интервалы движения поездов увеличены в связи с проверкой одного из составов.

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава, — говорится в сообщении.

Позднее ведомство добавило, что движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и осуществляется по обычному графику.

Сбой продлился около 15 минут, других подробностей не сообщается.

Ранее Telegram-канал «Новости Москвы» сообщил, что на станции «Владыкино» мужчина случайно разбил банку с бромом, пары которого токсичны и могут вызвать отек легких. Пассажиры отмечали, что они почувствовали «резкий и достаточно едкий запах». У некоторых началось головокружение. Кроме того, очевидцы рассказали, что на станции пахло хлором или белизной.

Позднее пассажира метро Москвы, разлившего едкое химическое вещество на станции «Владыкино», арестовали на семь суток за несоблюдение правил транспортной безопасности.