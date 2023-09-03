В Москве на дереве заметили экзотическую обезьяну

Фото: Carlos Tischler/ Eyepix Group/Global Look Press

Напротив отдела УФМС по району Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы местные жители заметили экзотическую обезьяну, сообщает Telegram-канал Mash. Животное, предположительно, сбежало из чьей-то квартиры.

Канал отмечает, что на место были отправлены специалисты, чтобы временно усыпить примата. Позднее Telegram-канал «112» добавил, что в животное выстрелили дротиком. После этого ее вытащили с дерева и отдали хозяйке.

Ранее сообщалось, что по улицам Стамбула бродит обезьяна, которая нападает на гостей и жителей турецкого города. Мартышка уже покусала троих человек, которых пришлось госпитализировать. Отмечается, что у животного есть хозяин, от которого оно сбежало.

В результате нападения обезьяны пострадали два пенсионера, которые гуляли по Стамбулу. Пострадавшая женщина до сих пор находится в больнице. Мужчину выписали после того, как сделали прививки от столбняка и бешенства. Животное также напало и на ребенка. Обезьяну спугнул проезжавший мимо курьер. Кроме того, мартышка залезла на второй этаж в квартиру к незнакомцу. Для него встреча с животным закончилась несколькими укусами.

Ранее в Ленинградской области на базе отдыха «Шишки на Лампушке» обезьяна покусала 12-летнюю девочку. Инцидент произошел в деревне Раздолье Приозерского района. Уточняется, что это случилось во время кормления животного. Врачи диагностировали у ребенка рану на левом плече.